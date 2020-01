Cougs Sign 18 Including EV’s Fisher

Keith Osso by Keith Osso

Washington State Football opened the December Signing Period by signing 18 to National Letters of Intent to join Washington State, head coach Mike Leach announced Wednesday.

The December Early Signing Period ends Friday, Dec. 22. The next National Letter of Intent day is set for Feb. 7.

Here is a list of today’s signings:

Cade Beresford OL 6-7 270 FR Woodinville, Wash. (Woodinville HS)

Kendrick Catis ^ LB 6-1 235 JR Pompano Beach, Fla. (Deerfield Beach HS/Highland CC)

Cammon Cooper ^ QB 6-4 210 FR Lehi, Utah (Lehi HS)

Ahmir Crowder DL 6-3 280 FR Los Angeles, Calif. (Crenshaw HS)

Halid Djibril DB 6-0 185 FR Los Angeles, Calif. (Cathedral HS)

Rodrick Fisher ^ WR 6-2 205 FR Spokane Valley, Wash. (East Valley HS)

Brandon Gray WR 6-5 190 FR Detroit, Mich. (Cass Tech HS)

Myles Green-Richards DB 5-11 180 FR Eugene, Ore. (Churchill HS)

Brennan Jackson DL 6-4 240 FR Temecula, Calif. (Great Oak HS)

Drue Jackson WR 6-1 190 FR Sachse, Texas (Sachse HS)

Jarrett Kingston OL 6-5 260 FR Anderson, Calif. (Anderson HS)

Jonathan Lolohea ^ DL 6-3 310 JR Lahaina, Hawaii (Maui HS/LA Valley CC/Copiah-Lincoln CC)

D’Angelo McKenzie DB 5-11 185 FR San Jose, Calif. (Valley Christian HS)

Patrick Nunn ATH 6-3 206 FR San Mateo, Calif. (Junipero Serra HS)

Syr Riley OL 6-4 323 FR Los Angeles, Calif. (Pacific Palisades HS)

R.J. Stone RUSH 6-4 215 FR San Jose, Calif. (Valley Christian HS)

Kedron Williams LB 6-1 205 FR Bellflower, Calif. (St. John Bosco HS)

Kassidy Woods WR 6-3 200 FR Addison, Texas (Greenhill School)